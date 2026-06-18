Мишустин и Беглов выступили на конференции в Константиновском дворце

Премьер-министр Михаил Мишустин 18 июня выступил в Константиновском дворце в Стрельне на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий. Вместе с ним участие в мероприятии приняли министр культуры Ольга Любимова, губернатор Петербурга Александр Беглов и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Участники конференции обсудили вопросы сохранения общего историко-культурного наследия, а также развития культурных и гуманитарных связей между странами.

В ходе выступления Мишустин отметил, что к 2030 году вклад креативного сектора в российский ВВП должен увеличиться с нынешних 4,2% до 6%. На пленарном заседании также рассмотрели инициативы, ранее предложенные президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на Петербургском международном экономическом форуме. В частности, обсуждалась идея создания креативно-туристического коридора, который должен связать Самарканд и Петербург.

Для участия в конференции в Стрельну прибыли главы правительств нескольких стран СНГ. Среди них премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Туркмению на мероприятии представлял министр образования Джумамырат Гурбангелдиев.

Международная конференция по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий проходит впервые. В рамках события запланированы панельные дискуссии, посвященные международному сотрудничеству, культурному диалогу, развитию совместных проектов и обсуждений тенденций в искусстве.

Мишустин объявил о планах поучаствовать в конференции в Петербурге 17 июня. Тогда он находился в Узбекистане на пленарной сессии V Ташкентского международного инвестфонда.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный