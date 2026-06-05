Михаил Пиотровский: То, что я передаю детям – это верность

На полях Петербургского международного экономического форума 5 июня состоялась дискуссия "Культурный код как основа идентичности: российский опыт и перспективы". В мероприятии поучаствовали генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, представитель МИД Мария Захарова, а также глава фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, сербский режиссер Эмир Кустурица и посол России в Маврикии Ирада Зейналова. Спикеры обсудили роль культурной памяти и исторического контекста в формировании образа России за рубежом. Кроме того, каждый из них ответил на вопрос об их главной семейной ценности.

На вопрос о семейных ценностях гендиректор Эрмитажа заявил, что главная ценность, которую он передает своим детям – это служение Родине. Его сын Борис Пиотровский сейчас трудится на посту вице-губернатора Петербурга, а дочь Мария Пиотровская возглавляет основанную ею Ассоциацию родителей и детей с дислексией.

— Во-первых, на такие вопросы не отвечают. Во-вторых, то, что я передаю [детям] – это верность. Верность служить. Служить мы привыкли. Наша семья служит Родине уже несколько столетий, — сказал Пиотровский.

Захарова, отвечая на вопрос о семейных традициях, призналась, что ее семья особенно ценит загородный образ жизни.

— Наша традиция — это любовь к загородной жизни, даче, описанной классиками. [...] И [традиция принимать] гостей, конечно, — отметила она.

О дачной жизни порассуждала и Цивилева. Рассказывая о семейных традициях, она вспомнила, что раньше ее семья ежегодно проводила майские праздники за работой на земле. По ее словам, 1 мая они вспахивали участок, а 9 мая сажали картошку.

— Сейчас мы уже так не делаем, но на первомайские все равно собираемся всей семьей. Бабушка с дедушкой, бывает, варят уху на костре, — сказала Цивилева.

Отличился своим выступлением и сербский режиссер Кустурица. Во время деловой сессии он зачитал с телефона историю о Петре I и Реймсском Евангелии. На вопрос о семейной традиции он отвечать не стал, заявив, что его семья была коммунистами.

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. О том, как еще спикеры деловых сессий рассуждали о традиционных ценностях — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру