Дрозденко поручил установить лимит на отпуск топлива для чиновников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил ввести для чиновников такой же лимит на отпуск топлива, какой установлен на АЗС для остальных жителей региона. Об этом глава Ленобласти написал 14 июля в соцсетях. По словам Дрозденко, того количества бензина, который сейчас продается в Ленобласти, достаточно для решения текущих задач госслужащих.

"Если мы просим жителей с пониманием относиться к временным сложностям с топливом, то и власть должна подавать пример. Дал поручение автобазе правительства Ленобласти установить для автомобилей чиновников такой же лимит на топливо, какой действует на заправках для всех жителей. Никаких исключений. На решение текущих задач этого достаточно, а если чего-то не хватит — видеосвязь никто не отменял", — заявил губернатор Ленобласти.

Дрозденко также сообщил, что на некоторых заправках в регионе разрешена продажа топлива в канистрах объемом не более 10 литров. Предполагается, что жители будут покупать топливо в канистрах для заправки садовой техники.

Дрозденко ранее сообщал, что в Ленобласти фиксируется некритичный дефицит топлива. Он также обещал, что вопрос с поставками бензина в некоторые районы Ленобласти скоро решится. Губернатор Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, в конце июня заявлял об отсутствии дефицита топлива в городе. Накануне, 13 июля, спикер Заксобрания Александр Бельский сказал, что, по его мнению, бензина в Петербурге хватает всем жителям.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру