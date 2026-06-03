В "Экспофоруме" стартовал первый день ПМЭФ-2026

Петербургский международный экономический форум начал свою работу в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" 3 июня, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Нынешнее мероприятие стало уже 29-м по счету, в этот раз его девиз звучит как "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".

С открытием заработали стенды участвующих в форуме компаний и регионов. ПМЭФ по традиции продлится четыре дня, в течение которых запланировано свыше 150 мероприятий. В этом году страной — гостем стала Саудовская Аравия.

Всего в 2026 году заявлено участие свыше 130 стран и территорий. По подсчетам ЗАКС.Ру, присутствовать на мероприятии будут губернаторы 28 регионов России. Годом ранее участниками форума стали 24,2 тысячи человек из 144 стран и территорий.

Главным событием ПМЭФ станет пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Он выступит в пятницу, 5 июня. Кроме него, участниками мероприятия станут президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Танзании Самия Сулуху Хасан, а вместе с ними зампредседателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд.

В ночь перед ПМЭФ в Петербурге и Ленобласти вводили режим воздушной угрозы. По сообщению губернатора соседнего региона Александра Дрозденко, в небе над Ленобластью сбили 59 беспилотных аппаратов. Как написал в социальных сетях губернатор Александр Беглов, в Петербурге пострадали несколько человек, были повреждены несколько объектов. Погибших в результате атаки нет. Воздушную опасность в Петербурге отменили в 08:15.

На время ПМЭФ в Петербурге ввели ограничения в движении на ряде улиц и одновременно усилили работу общественного транспорта. Также в городе до 5 июня приостановили плановые испытания теплосетей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру