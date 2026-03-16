Петербуржцы жалуются на медленную работу Telegram

Жители Петербурга и Ленобласти заметили новый сбой в работе Telegram 16 марта, следует из данных сервиса мониторинга сбоев Downdetector. В мессенджере на протяжении нескольких дней медленно загружаются файлы. Чаще всего жалобы поступали в период с 9 до 10 утра. За текущие сутки более двух тысяч пользователей из Петербурга отметили неполадки в работе мессенджера. Также жалобы на загрузку Telegram поступают из других регионов страны.

"Коммерсантъ FM" 16 марта со ссылкой на интервью с экспертами заявил, что полноценная блокировка Telegram уже началась. В беседе с "Ъ" техно-эксперт и автор интернет-издания "Код Дурова" Владислав Войтенко уточнил, что о работе мессенджера через мобильный интернет "можно забыть".

По данным "Ъ", в январе 2026 Telegram пользовались 74% населения России. В случае с национальным мессенджером MAX этот показатель достиг 39%. При этом 10 марта пресс-служба компании VK заявила, что в MAX зарегистрировались 100 млн пользователей. Это на 4 млн пользователей больше, чем в Telegram, которым, по данным исследовательского центра Mediascope, пользуются 96 млн человек.

Россияне столкнулись с медленной работой Telegram в начале февраля. РКН подтвердил введение ограничений в отношении мессенджера 10 февраля. Власти объяснили подобные меры нарушениями российского законодательства со стороны сервиса. Позже СМИ начали писать, что Telegram могут полностью заблокировать в России в первых числах апреля 2026 года.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру