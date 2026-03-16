В среднем 5,5 месяца уходило у петербуржцев на поиск работы в июле — сентябре

Жители Петербурга в среднем тратили по 5,5 месяца на поиск работы в III квартале 2025 года, говорится в опубликованном 16 марта исследовании РИА "Новости". Уровень безработицы в IV квартале составлял в городе 1,5 %, по этому показателю Северная столица заняла 24-е место среди регионов России.

По сравнению с IV кварталом 2024 года уровень безработицы в Петербурге не изменился.

Наименьшая безработица среди регионов России была зафиксирована в Москве и Новгородской области. В октябре — декабре 2024 года этот показатель составил в обоих регионах 0,8 %. При этом в среднем москвичи тратили по 3,7 месяца на поиск работы, а новгородцы — по 6,2 месяца. Третье место досталось Калужской области, где уровень безработицы составил 0,9 %.

Ленинградская область с уровнем безработицы 2,8 % заняла 68-е место. Здесь на поиск работы в среднем потребуется 5,2 месяца.

Наибольшая безработица зафиксирована в Ингушетии, где этот показатель составляет 25,5 %. В Дагестане официально не трудоустроены 11,2 %, в Карачаево-Черкесии — 7,1 %.

При подготовке рейтинга специалисты использовали данные Росстата. В среднем по России уровень безработицы составил 2,2 %, снизившись на 0,1 % год к году. В III квартале средний срок поиска работы составил в России 4,8 месяца.

