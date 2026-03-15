Председатель Духовного управления мусульман Петербурга покинул пост

Дамир Хусаинов добровольно оставил полномочия председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) Петербурга и Ленинградской области, сообщил имам 15 марта в соцсетях. Он отметил, что решил уволиться из-за утраты доверия к аппарату ДУМ РФ. Кроме того, Хусаинов заявил, что первый заместитель духовного управления мусульман России Дамир Мухметдинов саботировал его деятельность.

"Все это делало и продолжает делать полноценное исполнение моих обязанностей невозможным", - отметил Хусаинов в своем заявлении председателю ДУМ РФ.

Имя человека, который займет пост председателя Духовного управления мусульман в Петербурге и Ленобласти, неизвестно. ДУМ РФ никак не прокомментировало в соцсетях увольнение председателя ДУМ СПб и ЛО.

Хусанов находился в этой должности с 2021 года. Ранее он три года занимал пост первого зампреда Духовного управления мусульман Петербурга и Ленобласти.

Духовное управление мусульман России - религиозная организация, которая курирует деятельность менее крупных религиозных объединений страны. ДУМ отстаивает интересы мусульман, занимается религиозным образованием и воспитанием, продвигает исламскую культуру.

