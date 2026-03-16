После рейда на Васильевском острове полиция возбудит 5 уголовных дел

ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области 14 марта провело профилактический рейд на проспекте Крузенштерна рядом со съездом на Западный скоростной диаметр, сообщили в пресс-службе ведомства. Полицейские остановили 270 автомобилей, проверили более 360 человек, 56 из которых — иностранные граждане. После рейда правоохранители возбудят пять уголовных дел о кражах и подделке документов. В ГУ МВД не уточнили, о каких кражах идет речь.

Сотрудники правоохранительных органов также выявили несколько десятков административных нарушений, связанных в основном с несоблюдением миграционного законодательства и правил дорожного движения.

"Данные лица [нарушители] были доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства. Данное направление находится на особом контроле руководства ГУ МВД", - отметили в ведомстве.

В рейде участвовали миграционная и патрульно-постовая службы, ДПС, кинологи и оперативные подразделения при содействии представителей ФСО. В марте представители полиции и управления службы безопасности провели ночной рейд в хостеле на шоссе Революции. Документы проверили у 430 постояльцев. Семь из них нарушали миграционное законодательство.

Дарья Нехорошева / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти