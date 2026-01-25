ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 25 января 2026, 17:26

Роспотребнадзор расследует случай инфекционного заболевания в школе

Выявленный случай заболевания туберкулезом у повара в школе № 575 в Приморском районе Петербурга привлек внимание межрегионального управления Роспотребнадзора. Сейчас в образовательном учреждении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, заявили в ведомстве 25 января. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.

Так, специалисты определили круг контактных лиц, которые взаимодействовали с заболевшим сотрудником. Сейчас проводится их обследование. Также в школе провели дезинфекционные мероприятия. 

"Ситуация находится на контроле Межрегионального управления Роспотребнадзора", – говорится в сообщении ведомства. 

Ранее в этот день стало известно, что у школьного повара выявлен туберкулез. Об этом со ссылкой на учеников заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. В комитете по здравоохранению подтвердили информацию, однако закрывать учреждение на карантин власти не собираются, поскольку туберкулез не относится к карантинным заболеваниям.

Константин Леньков / Фото: Смольный


