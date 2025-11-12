Главу МА Петергофа оштрафовали за нарушение при рассмотрении обращения от жителя

Мировая судья участка № 158 оштрафовала главу местной администрации МО "Город Петергоф" Татьяну Егорову по делу о нарушении законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ). Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга, сумма взыскания составила пять тысяч рублей.

Рассмотрение дела состоялось еще 24 октября. Дело об административном правонарушении возбудила прокуратура Петродворцового района после проведенной проверки в МА. Интерес надзорного ведомства вызвало соблюдение муниципалами законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

"Установлено, что должностным лицом местной администрации по результатам рассмотрения заявления местному жителю дан неполный ответ, некоторые изложенные гражданином доводы остались без внимания", — говорится в сообщении ведомства.

В сентябре штраф получил глава администрации МО "Новоизмайловское". Московский районный суд обязал Евгения Смирнова выплатить 20 тысяч рублей из-за незаконной агитации главы МО Сергея Шубина в муниципальной газете перед выборами в 2024 году.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру