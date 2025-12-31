Два моста в Петербурге засияют зелено-красной подсветкой на Новый год

Накануне празднования Нового года Дворцовый и Троицкий мосты предстанут в новой подсветке, сообщили 31 декабря в администрации губернатора. Их опоры засияют ярко-красным цветом, а пролеты приобретут изумрудный цвет.

"Цветовая гамма символизирует наступление 2026 года, который по восточному календарю пройдёт под знаком Красной Огненной Лошади", — уточнили в Смольном.

Праздничную подсветку включат в 16:10 31 декабря, она проработает вплоть до 23:59 пятницы, 2 января. При этом 1 и 2 января в 20:00 и 20:15 световой режим будут приостанавливать ради показа на мостах светомузыкального шоу "Сердце Петербурга".

Кроме того, в честь праздника в новогоднюю ночь зажгут факелы Ростральных колонн на Васильевском острове. Пламя будет видно с 23:55 31 декабря по 00:20 1 января.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного