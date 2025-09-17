РБК: Козак подал в отставку с поста замглавы администрации президента

Заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак подал заявление об уходе с должности по собственному желанию, сообщил 17 сентября РБК со ссылкой на два источника. По их словам, чиновник намерен перейти в бизнес.

Заявление Козак написал на минувших выходных. Как сообщили один из собеседников издания, знакомый с решением чиновника, чиновник намерен провести встречу с коллективом в среду, 17 сентября.

Дмитрий Козак является одним из давних соратников президента Владимира Путина. В 2000 году, когда Путин пришёл на пост президента, Козак получил должность замглавы его администрации, а позднее перешёл на должность первого замглавы. Позднее он занимал различные позиции в правительстве страны, а также пост полпреда главы государства в Южном федеральном округе. В 2020 году Козак вернулся в администрацию президента, вновь став заместителем её главы.

Напомним, ранее "Ведомости" писали, что Дмитрий Козак значится в числе возможных кандидатов на пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Собеседники издания отмечали, что решение по дальнейшей карьере чиновника будет принимать лично президент.

Анастасия Луценко / Фото: сайт Кремля