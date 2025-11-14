ФСБ задержала группу мигрантов-лжеполицейских, похитивших петербуржца

Сотрудники ФСБ и полиции задержали троих выходцев из Центральной Азии, выдававших себя за полицейских, по подозрению в разбойных нападениях с огнестрельным оружием и похищении петербуржцев, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ФСБ 14 ноября. На злоумышленников возбудили уголовные дела по статьям о разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ) и похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Как уточнили в ведомстве агентству, задержанные могут относиться к одной этнической преступной группе. Так с ноября 2024-го по февраль 2025 года, подозреваемые действовали под видом полицейских, совершив серию вооруженных нападений на петербуржцев. Целью злоумышленников был разбой и вымогательство. Всех фигурантов дела заключили под стражу.

Как добавили в ГУ МВД по региону, всем им было от 27 до 45 лет. 5 января трое фигурантов проникли в квартиру 32-летнего соотечественника, избили его и похитили у него 20 тысяч рублей. После они затолкали его в машину и отвезли в кафе, где угрожали расправой, если он не переведет 50 тысяч рублей. Потерпевший перевел им свои оставшиеся накопления — еще 20 тысяч рублей. Злоумышленники его отпустили, а потерпевший обратился в полицию.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру