ГАТИ разрешила подготовку массовых мероприятий на Новый год в Петербурге

Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер для обеспечения организации массовых мероприятий на новогодние и рождественские праздники, сообщили 14 ноября в пресс-службе ведомства. Кроме того, на Конюшенной площади снова зальют каток.

"Городская автостоянка на площади уже приостановила до 1 февраля свою работу, чтобы вскоре на ней появился уголок настоящей рождественской сказки", — рассказали в инспекции.

Обычно парковка на Конюшенной площади работает круглогодично, но перед новогодними праздниками ее превращают в каток. Стоянка возобновит свою работу только 1 февраля 2026 года, сообщили в городском центре управления парковками города.

На этой неделе вице-губернатор Борис Пиотровский анонсировал установку праздничной ели на Дворцовой площади к 20 декабря. Символ Нового года традиционно привезут из Ленинградской области. Мосты также начали празднично оформлять, а именно Красногвардейский, Могилевский, Старо-Никольский и переправы в Адмиралтейском районе.

Кирилл Дудров / Фото: Смольный