Главная новогодняя ель Петербурга появится на Дворцовой площади к 20 декабря

Праздничную ель на Дворцовой площади установят к 20 декабря, сообщил 11 ноября вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своих социальных сетях. По его словам, символ Нового года традиционно привезут из Ленинградской области.

"К этому моменту Петербург будет полностью украшен. Хотя вы, наверное, уже заметили первые новогодние гирлянды на Московском проспекте", — отметил Пиотровский.

Вице-губернатор также рассказал, что в городе уже начали празднично оформлять мосты — Красногвардейский, Могилевский, Старо-Никольский и переправы в Адмиралтейском районе. Украшать Петербург будут ночью, чтобы не мешать движению и не создавать пробок. Окончательную концепцию и формат праздничных мероприятий планируется обсудить на заседании правительства в начале декабря.

Ранее ЗАКС.Ру сообщал, что администрация МО "Город Павловск" объявила поиск поставщика для новогоднего оформления округа. На эти цели из местного бюджета готовы выделить 3 млн рублей. Установку праздничных украшений в Павловске планируют завершить не позднее 10 декабря.

Кирилл Дудров / Фото: Смольный