"Ведомости": На пост полпреда в СЗФО рассматривают кандидатуру Козака

В числе возможных кандидатов на пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе рассматривается заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, сообщили 29 августа "Ведомости" со ссылкой на три источника. Два из них издание называет близкими к АП, еще один — близким к полпредству в СЗФО. Еще два источника заявили о возможности ухода Козака из АП.

Собеседники издания отметили, что решение по дальнейшей карьере Козака будет лично принимать президент Владимир Путин. В связи с этим "пока рано точно говорить, куда президент может его направить", заявил "Ведомостям" один из источников.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никогда не комментируют "кадровые гадания".

Ранее появилась информация о возможном уходе полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана с занимаемого поста. Предположительно, он может возглавить Генеральную прокуратуру. В свою очередь, генпрокурор Игорь Краснов претендует на должность главы Верховного суда.

Отметим, что в 2023 году Козака называли в числе претендентов на пост главы Счетной палаты. В итоге должность занял Борис Ковальчук.

Козак окончил ЛГУ имени Жданова, позже работал в прокуратуре. В начале 1990-х работал в Петербургском городском совете народных депутатов, в 1994 году перешел в мэрию на должность главы юридического комитета. В Петербурге дослужился до должности вице-губернатора, позже перешел на федеральный уровень. Работал в администрации президента и правительстве, был полпредом президента в Южном федеральном округе. Нынешнюю должность занимает с января 2020 года.

Андрей Казарлыга, фото: Kremlin.ru