ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:28

РБК: Основным кандидатом на пост главы Счетной палаты стал Козак

фото ЗакС политика РБК: Основным кандидатом на пост главы Счетной палаты стал Козак

Замглавы администрации президента Дмитрий Козак стал основным претендентом на должность главы Счетной палаты, сообщил 20 января РБК со ссылкой на два осведомленные источника. В то же время решение еще не принято и потому "сохраняется интрига", сообщили изданию его конфиденты.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать сообщение о возможности назначения Козака ответил отказом. "Никогда не анонсируем", — заявил он.

В то же время неназванный федеральный чиновник сообщил изданию о том, что вопрос о кандидатах на пост главы Счетной палаты может быть рассмотрен в Совете Федерации уже на следующей неделе. Эту информацию изданию подтвердил источник, знакомый с ходом обсуждения кандидатур.

Прежний глава Счетной палаты Алексей Кудрин был освобожден от должности 30 ноября. Новым местом его работы стал "Яндекс", 9 декабря экс-чиновник сообщил о первом дне на новом месте.

Фото: kremlin.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама