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Новости 16:58

Кудрин отчитался о первом рабочем дне в "Яндексе"

фото ЗакС политика Кудрин отчитался о первом рабочем дне в "Яндексе"

Бывший руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин отчитался о первом рабочем дне в "Яндексе", показав подписчикам в своём Telegram-канале именной бейдж.

"Первый день на новой работе!" — лаконично написал чиновник.

Официально Кудрин заявил об уходе из СП в начале текущей рабочей недели. По его словам, ему доверили пост советника по корпоративному развитию компании.

Ранее, 29 ноября, Кудрин подтвердил, что  покидает Счётную палату, а уже на следующий день Совет Федерации освободил его от занимаемой должности.

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Фото: Telegram-канал Алексея Кудрина


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