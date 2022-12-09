Бывший руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин отчитался о первом рабочем дне в "Яндексе", показав подписчикам в своём Telegram-канале именной бейдж.

"Первый день на новой работе!" — лаконично написал чиновник.

Официально Кудрин заявил об уходе из СП в начале текущей рабочей недели. По его словам, ему доверили пост советника по корпоративному развитию компании.

Ранее, 29 ноября, Кудрин подтвердил, что покидает Счётную палату, а уже на следующий день Совет Федерации освободил его от занимаемой должности.

Фото: Telegram-канал Алексея Кудрина