Бывший руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин отчитался о первом рабочем дне в "Яндексе", показав подписчикам в своём Telegram-канале именной бейдж.
"Первый день на новой работе!" — лаконично написал чиновник.
Официально Кудрин заявил об уходе из СП в начале текущей рабочей недели. По его словам, ему доверили пост советника по корпоративному развитию компании.
Ранее, 29 ноября, Кудрин подтвердил, что покидает Счётную палату, а уже на следующий день Совет Федерации освободил его от занимаемой должности.