Кудрин подтвердил уход из Счетной палаты

Алексей Кудрин прокомментировал утром 29 ноября сообщения об отставке с поста главы Счетной палаты. Он признал, что подал соответствующее прошение президенту Владимиру Путину, но о дальнейших планах высказался обтекаемо.

В своем Telegram-канале Кудрин уточнил, что работал на госслужбе около 25 лет и теперь намерен заняться чем-то другим. "Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей", — написал он и добавил, что покидает занимаемый пост, о чем известил главу государства в установленном порядке.

Ранее появилась информация о том, что на рассмотрение Совета Федерации поступило представление президента об отставке Кудрина, рассмотрением которого сенаторы займутся в среду, 30 ноября.

Ранее появились известия о возможном переходе Кудрина на работу в "Яндекс".

Фото: Telegram-канал Алексея Кудрина