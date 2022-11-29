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Совфед рассмотрит отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты

фото ЗакС политика Совфед рассмотрит отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты

В Совет Федерации поступило представление президента об отставке главы Счетной палаты Алексея Кудрина с занимаемого поста, сообщило 29 ноября РИА "Новости" со ссылкой на главу бюджетного комитета СФ Анатолия Артамонова.

"Получили", — ответил сенатор на вопрос агентства о том, поступил ли соответствующий документ на рассмотрение Совфеда.

Позже неназванный источник уточнил информагентству, что Совфед намерен рассмотреть вопрос отставки Кудрина на заседании в среду, 30 ноября.

Ранее появились известия о возможном переходе Кудрина на работу в "Яндекс". В минувшую пятницу СМИ сообщили о затянувшихся до ночи переговорах главы СП с президентом Владимиром Путиным, в ходе которых якобы было принято соответствующее решение. В тот же день "Яндекс" выпустил заявление о возможном разделении компании. Накануне сенатор Андрей Клишас допустил вероятность назначения Советом Федерации нового главы СП до вступления в силу поправок, передающих соответствующие полномочия верхней палате парламента от нижней.

Фото: Telegram-канал Алексея Кудрина


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