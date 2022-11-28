Клишас допустил назначение Совфедом нового главы Счетной палаты до внесения поправок в соответствующий закон

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допустил в беседе с ТАСС 28 ноября возможность назначения верхней палатой парламента нового главы Счетной палаты до внесения необходимых изменений в профильный закон.

Согласно закону о Счетной палате, главу ведомства назначает сроком на шесть по представлению президента лет Государственная дума, и она же принимает решение о досрочном отрешении его от должности. При этом принятая в 2020 году поправка в Конституцию переводит вопрос назначения и отставки главы СП в сферу компетенций Совфеда.

"Никакой коллизии нет. Конституция — закон прямого действия и обладает верховенством и высшей юридической силой", — заявил Клишас. При этом он добавил, что конституционные нормы могут быть применены сейчас, а в дальнейшем последует внесение изменений в закон "О Счетной палате Российской Федерации".

Ранее стало известно о возможности перехода нынешнего главы СП Алексея Кудрина в "Яндекс". В самой компании в пятницу сообщили о возможности ее разделения.