"Яндекс" допустил возможность разделения компании

Совет директоров Yandex N.V. известил 25 ноября о о возможности внесения изменений в структуру собственности и корпоративного управления. Пресс-служба "Яндекса" объяснила это возможностью "и дальше фокусироваться на создании инновационных технологических продуктов и сервисов", попутно развивая компанию.

"Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд Яндекса. Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить своё название", — говорится в сообщении на сайте IT-компании.

Кроме того, "Яндекс" допускает изменение корпоративной структуры, предусматривающее передачу менеджменту полномочий по управлению выделяемой группой компаний. Предполагается, что в дальнейшем "Яндекс" будет работать на открытом рынке в качестве частной независимой группы компаний.

Ранее появилась информация о том, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин оставит свой пост ради работы в "Яндексе", где он может возглавить новую управляющую структуру.