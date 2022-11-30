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Новости 10:47

Совфед освободил Кудрина от должности главы Счётной палаты

фото ЗакС политика Совфед освободил Кудрина от должности главы Счётной палаты

Члены Совета Федерации одобрили отставку Алексея Кудрина с поста председателя Счётной палаты, главой которой он был с 2018 года, информирует пресс-служба Совфеда.

Сенаторы проголосовали за досрочное освобождение Кудрина от занимаемой должности в среду, 30 ноября.

Ранее сам чиновник подтвердил свой уход с должности руководителя Счётной палаты. С соответствующим прошением он обращался к Владимиру Путину.

Некоторое время назад в СМИ появились сведения о возможном переходе Кудрина на работу в "Яндекс".

Фото: Telegram-канал Алексея Кудрина


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