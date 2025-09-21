У депутата Павлова потерялась кошка Дуся

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Дмитрий Павлов не может найти свою кошку по кличке Дуся. Она не возвращается с прогулки почти неделю. В последний раз ее видели 17 сентября в районе улицы Танкистов в поселке Солнечное. Павлов обратился за помощью к своим подписчикам в социальных сетях 21 сентября.

"Прошу максимальный перепост", - говорится в публикации парламентария. За помощь в возвращении домашнего питомца Павлов пообещал денежное вознаграждение.

Всего у Павлова дома обитает три питомца: овчарка Вольт, а также кот Марк. Парламентарий регулярно делится видеозарисовками из жизни своих любимцев в социальных сетях. Одна из них, например, была посвящена охоте Дуси на полевую мышь, которая после встречи с хищником, благодаря вмешательству депутата, ограничилась только стрессом.

Летом ЗАКС.Ру рассказывал, что коллеги Павлова, депутата Алексея Цивилева пропал хомяк по кличке Хома. Однажды он смог выбраться из клетки и больше его не видели. К исчезновению грызуна мог быть причастен кот Феникс.

Константин Леньков / Кадр из видео Дмитрия Павлова