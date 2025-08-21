ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
"Боюсь, что хомяк — все": У семьи депутата Цивилева сбежал питомец

Третьи сутки семья депутата Законодательного собрания Петербурга Алексея Цивилева ищет домашнего хомяка-джунгарика по кличке Хома. В начале недели зверек самостоятельно смог выбраться из клетки. С тех пор признаков присутствия грызуна на даче депутата не наблюдается. Дети очень волнуются, подчеркнул Цивилев в беседе с ЗАКС.Ру 21 августа. До этого Хома уже сбегал, но его находили. 

- Ничто не предвещало беды. С утра встаем — хомяка нет. У клетки две крышки: сбоку и сверху — туда хомяку невозможно добраться. Мы еще сверху книжку клали. Но ребенок книжку убрал. Видимо, хомяк встал на домик, подтянулся, носом крышку выбил и выбрался. Убежал, - рассказал парламентарий. 

Парламентарий предполагает, что к исчезновению зверька может быть причастен кот Феникс. Он уже в прошлом зарекомендовал себя как хищник: ловил мышей, крыс. Сам Цивилев описывает домашнего питомца как "злобного кота". 

- Мы сейчас думаем, что наш кот… Он ловит и мышей, и крыс… Боимся, что… Просто хомяка не слышно. Один раз сбежал, он шебуршал — мы его находили. А сейчас ничего не шебуршит. Уже третий день. Боюсь, что хомяк — все, но пока тело не нашли, - добавил Цивилев. 

image_2025-08-21_14-46-51 (1).jpeg (490 KB)Хомяк Хома (слева) и кот Феникс (справа)

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как кошка семьи депутата Заксобрания Ирины Ивановой пострадала в драке с уличным котом. После конфликта домашнему питомцу потребовалась помощь ветеринаров. 

Константин Леньков / Фото предоставлено Алексеем Цивилевым


