"Боюсь, что хомяк — все": У семьи депутата Цивилева сбежал питомец

Третьи сутки семья депутата Законодательного собрания Петербурга Алексея Цивилева ищет домашнего хомяка-джунгарика по кличке Хома. В начале недели зверек самостоятельно смог выбраться из клетки. С тех пор признаков присутствия грызуна на даче депутата не наблюдается. Дети очень волнуются, подчеркнул Цивилев в беседе с ЗАКС.Ру 21 августа. До этого Хома уже сбегал, но его находили.

- Ничто не предвещало беды. С утра встаем — хомяка нет. У клетки две крышки: сбоку и сверху — туда хомяку невозможно добраться. Мы еще сверху книжку клали. Но ребенок книжку убрал. Видимо, хомяк встал на домик, подтянулся, носом крышку выбил и выбрался. Убежал, - рассказал парламентарий.

Парламентарий предполагает, что к исчезновению зверька может быть причастен кот Феникс. Он уже в прошлом зарекомендовал себя как хищник: ловил мышей, крыс. Сам Цивилев описывает домашнего питомца как "злобного кота".

- Мы сейчас думаем, что наш кот… Он ловит и мышей, и крыс… Боимся, что… Просто хомяка не слышно. Один раз сбежал, он шебуршал — мы его находили. А сейчас ничего не шебуршит. Уже третий день. Боюсь, что хомяк — все, но пока тело не нашли, - добавил Цивилев.

Хомяк Хома (слева) и кот Феникс (справа)

Константин Леньков / Фото предоставлено Алексеем Цивилевым