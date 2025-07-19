"Кусал, избивал лапами, визжал": Кошка семьи депутата Ивановой пострадала в драке с уличным котом

Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Ирина Иванова рассказала, что кошка ее семьи Филька пострадала в схватке с дворовым котом по кличке Рыжик, который обитает недалеко от депутатской дачи. Фильку привезли туда относительно недавно. Иногда ее выпускали гулять по двору, сперва на шлейке, а позже и без, но под пристальными присмотром. Кошке очень нравилась мягкая трава, солнце и ветер. Ничего не предвещало беды.

"Но вот однажды, уже направляясь обратно в дом, Филька столкнулась с уличным местным котом (мы его называем Рыжик), тут же ощетинилась, начала шипеть. Недолго думая, местный кот начал драку: кусал, избивал лапами, визжал. Наша нежная домашняя киса не уступила и отчаянно сопротивлялась такому наглому нападению. В конце-концов она у себя дома!", - написла Иванова.

Нападавшего удалось быстро отогнать тапками. Несмотря на непродолжительность схватки, Филька пострадала. Через несколько дней у кошки началось нагноение. Ей потребовалась помощь ветеринара. Первую неделю она не могла самостоятельно есть и пить. Сейчас кошке стало лучше и даже внезапное нападение со стороны Рыжика не смогло отбить желание гулять, но депутат Иванова больше не намерена рисковать.

"Но нет! Больше не отпущу! Сиди у окна и смотри на улицу - это твой телевизор. У нас в поселке слишком много бродячих котов и на наш участок они ходят регулярно. За едой. Уберечь нашу девочку от их нападений будет сложно", - пресекла депутат.

Она призвала своих подписчиков быть внимательней к своим питомцам и остерегаться дворовых котов. Дачный участок Ивановой, судя по всему, действительно пользуется популярностью у местных котов - за несколько дней до этого она писала, что начала подкармливать их и теперь они повадились приходить снова и снова.

Напомним, в Петербурге специалисты насчитали от 75 тысяч до 100 тысяч бездомных кошек. Такие данные привели в городском управлении ветеринарии.

Константин Леньков / Фото Ирина Иванова