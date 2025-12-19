Крупник попросил Кравцова ввести обязательную ставку психолога в школах

Лидер фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Павел Крупник обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с просьбой сделать обязательной, а не опциональной, ставку школьного психолога, сообщил ТАСС. Подобную инициативу депутат впервые высказал в начале недели, это произошло после нападения ученика на учительницу в петербургской школе.

"Очевидно, что необходимость обязательного присутствия психолога в школах и иных общеобразовательных учреждениях бесспорна. Прошу вас изучить возможность внесения изменений в действующую правовую регулирующую базу соответствующих поправок, внедряющих должность штатного психолога как обязательную штатную единицу", — говорится в обращении Крупника, текст которого приводит информагентство.

Депутат полагает, что подобная инициатива соответствует курсу государства в сфере демографии и развития подрастающего поколения. При этом он сослался на "современные тенденции и социальные изменения в нашем обществе", в соответствии с которыми, по его мнению, психологическая помощь в школах становится востребованной по всей России.

Инцидент в школе № 191 произошел утром 15 декабря. Пятнадцатилетний девятиклассник пришел исправлять оценку и напал на 29-летнюю учительницу математики, нанеся ей не менее трех ударов ножом. Педагог выбежала в коридор, ей оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Также в больницу увезли и самого подростка после неудачной попытки суицида. В четверг суд арестовал его по делу о покушении на убийство, перед этим ученик частично признал вину и заявил об отсутствии конфликтов с педагогом.

В ответ на произошедшее в тот же день Крупник предложил сделать обязательной ставку школьного психолога. Позже инициативу прокомментировал спикер ЗакСа Александр Бельский. Он поддержал предложение, но указал на наличие сложностей с воплощением ее в жизнь.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру