Комиссия ЗакСа одобрила запрет на размещение ларьков без договора

Законопроект об административной ответственности за размещение нестационарных торговых объектов без договора рекомендован к принятию в первом чтении, решение об этом приняла 18 декабря постоянная комиссия Законодательного собрания по промышленности, экономике и предпринимательству. Председатель комиссии Ирина Иванова сочла инициативу нуждающейся в доработке, но предложила внести правки позже.

Как сообщили в пресс-службе ЗакСа, помимо депутатов участие в работе комиссии приняли представители городских комитетов и бизнес-сообщества. Использованные в тексте законопроекта формулировки вызвали нарекания у парламентариев и у бизнес-омбудсмена Петербурга.

— Изменения описаны таким образом, что некоторые фразы вызывают вопросы у профессионалов и представителей отрасли, которые здесь находятся. Что тогда говорить о малом бизнесе и обывателях? Кроме того, также могут быть двояко интерпретированы некоторые нюансы, — высказалась Иванова и заключила, что проект требует доработки.

Глава комиссии предложила внести правки в проект после первого чтения вместе со всеми депутатами и, при необходимости, подготовить новые изменения в закон с целью защиты малого бизнеса.

Поправки в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" появились в электронной базе ЗакСа 10 декабря, их внес губернатор Александр Беглов. Документ вводит ответственность за размещение НТО специально отведенных для торговли местах на землях и земельных участках, находящихся в собственности города, или же собственность на которые не разграничена. Нарушителям собираются выносить предупреждения или штрафы. Для физлиц размер взыскания может составить 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 10-40 тысяч рублей, а для юрлиц — 50-200 тысяч рублей.

Сейчас городской закон предусматривает наказание за торговлю в не предназначенных для этого местах или же без заключения договора на размещение НТО. В пояснительной записке к проекту говорится, что около половины привлекаемых к ответственности за это предпринимателей являются арендаторами ларьков. Предлагаемая новелла позволит штрафовать владельцев НТО, сдающих их в аренду торговцам, полагают в Смольном.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Законодательного собрания