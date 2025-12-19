Петербургские депутаты побывали в Авдеевке

Депутаты Законодательного собрания посетили Авдеевку и встретились с российскими военнослужащими, рассказал 19 декабря в своем Telegram-канале спикер петербургского парламента Александр Бельский. На приложенных к посту фотографиях запечатлены председатель ЗакСа вместе с депутатами Юрием Гладуновым и Константином Чебыкиным.

Как рассказал Бельский, парламентарии посетили три подразделения военных связистов в группировке войск "Центр", где пообщались с бойцами и командованием. Также им передали памятные подарки, а Бельский от имени губернатора вручил военнослужащим знаки "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга".

"Эти бойцы — безусловные герои. Именно они сыграли ключевую роль в боях за Авдеевку: обеспечивали управление войсками и координацию действий на передовой, отвечали за устойчивую и защищенную связь", — написал Бельский.

Отметим, что это не первая поездка петербургских парламентариев в зону СВО. В октябре Бельский уже рассказывал о том, как он с коллегами доставили груз военнослужащим и посетили Мариуполь. В конце ноября сообщалось об отправке еще одного груза от имени депутатов. В частности, военным передали багги "Тачанка", до этого опробованный спикером Заксобрания.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Александра Бельского