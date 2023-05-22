Суд в Белоруссии помиловал экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича

Белорусский суд помиловал бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, информирует в понедельник, 22 мая, местное издание БелТА.

В начале мая текущего года журналист получил 8 лет колонии в рамках уголовного дела о "заговоре для захвата власти" в Белоруссии.

Власти республики сочли Telegram-канал Nexta экстремистским в 2020 году.

Напомним, 23 мая 2021 года следовавший из Греции самолёт авиакомпании Ryanair с Протасевичем и его подругой россиянкой Софьей Сапегой на борту вынужденно сел в Минске из-за ложной угрозы минирования. Воздушное судно посадили под давлением Минска с привлечением военной авиации, террористическая угроза впоследствии не подтвердилась, а пару задержали. В дальнейшем Протасевич и Сапега попали под уголовное преследование. На данный момент идёт процедура экстрадиции россиянки из белорусской тюрьмы.

Telegram-канал Nexta активно освещал протесты в Белоруссии после выборов президента в 2020 году.