Суд в Минске приговорил журналиста Протасевича к 8 годам колонии по делу о призывах к захвату власти

Минский областной суд огласил приговор по делу бывшего редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, признав его виновным по делу о "заговоре для захвата власти" в Белоруссии, передаёт ТАСС. Журналист получил 8 лет колонии.

Государственный обвинитель запрашивал для Протасевича 10 лет тюрьмы. Сам он просил суд избрать ему "справедливое наказание, не связанное с лишением свободы", выразив готовность сделать все возможное, чтобы возместить ущерб, который он якобы мог причинить своими действиями.

Ранее белорусская Генпрокуратура известила, что пребывавший под домашним арестом Протасевич в полном объёме выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения.

Кроме того, Минский облсуд приговорил основателя NEXTA Степана Путило к 20 годам колонии, а ещё один участник разбирательства Ян Рудик получил 19 лет тюрьмы.

Напомним, 23 мая 2021 года самолёт Ryanair с Протасевичем и его подругой россиянкой Софьей Сапегой был вынужден сесть в Минске из-за ложной угрозы минирования. Борт посадили под давлением Минска с привлечением военной авиации, террористическая угроза впоследствии не подтвердилась, а пару задержали. В дальнейшем Протасевич и Сапега попали под уголовное преследование. На данный момент идёт процедура экстрадиции россиянки из белорусской тюрьмы.