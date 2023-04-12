Россиянка Софья Сапега согласилась на экстрадицию из белорусской тюрьмы

Консул РФ в Белоруссии получил одобрение россиянки Софьи Сапеги на экстрадицию на родину, информирует в среду, 12 апреля, РИА Новости.

"Было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации", — известил дипломат Алексей Маскалев.

О подготовке осуждённой в Белоруссии Сапеги СМИ сообщили в начале апреля.

Россиянку Софью Сапегу задержали белорусские силовики в мае 2021 года при посадке самолёта, следовавшего рейсом из Афин в Вильнюс. Вместе с ней задержали экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Спустя немногим менее года суд в Гродно приговорил россиянку к шести годам лишения свободы, признав её виновной в разжигании вражды и публикации данных о местных силовиках. В середине июня МИД допустил возможность перевода заключённой в российскую колонию. В конце того же месяца Сапега обратилась с просьбой о помиловании к белорусскому лидеру Александру Лукашенко, однако ей отказали.