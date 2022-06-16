МИД допустил возможность перевода Сапеги в российскую колонию

Российский МИД не исключил возможности перевода Софьи Сапеги из белорусской колонии в отечественную, сообщило 16 июня РИА Новости. Попутно в ведомстве сообщили, что жалоб на здоровье от россиянки, осужденной в Белоруссии на шесть лет, "не поступало".

В дипведомстве уточнили, что с юридической точки зрения перевод Сапеги в российскую колонию возможен, он может произойти "по инициативе самой осужденной" после получения одобрения от белорусской стороны. В дальнейшем же россиянка "по прошествии определенного срока" сможет претендовать на условно-досрочное освобождение, причем на нее также будут распространяться гипотетические акты амнистии, которые могут быть приняты как на территории РФ, так и в Белоруссии.

Также в ведомстве напомнили РИА Новости" о том, что заключенная может подать прошение о помиловании как лицо, "способствовавшее раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения". "Как показывает практика, в подобного рода случаях органами власти применяется индивидуальный подход, учитываются степень общественной опасности содеянного, наличие раскаяния и признание вины со стороны осужденных, сотрудничество со следствием, погашение всех наложенных штрафов и другие обстоятельства дела", — сообщили в МИД.

Отвечая на вопрос агентства о самочувствии Сапеги, в министерстве заявили, что представители консульского отдела "находятся в тесном взаимодействии" с представителями россиянки. "Жалоб на состояние здоровья, обращение и условия содержания гражданки России не поступало", — резюмировали в МИД.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с ее другом, экс-главредом NEXTA Романом Протасевичем после посадки в Белоруссии самолета, следовавшего рейсом Афины — Вильнюс. В мае 2022 года белорусский суд приговорил ее к шести годам колонии по делу о разжигании вражды, спустя месяц Сапегу отправили для отбывания наказания в женскую колонию в Гомеле. Перед этим о деле Сапеги высказался президент Александр Лукашенко, который допустил ее передачу российской стороне.