Россиянка Софья Сапега получила от белорусского суда шесть лет колонии

Суд в Гродно приговорил россиянку Софью Сапегу к шести годам колонии общего режима по делу о разжигании вражды. Об этом сообщила журналистка Людмила Гладкая. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Всего девушке вменяли семь статей, включая разглашение персональных данных силовиков..

Напомним, что задержание Софьи Сапеги, учатницы минских протестов лета-осени 2020 года, вызвало международный скандал. Весной прошлого года белорусские власти ради задержания ее и ее друга Романа Протасевича, в прошлом главреда медиапроекта NEXTA, посадили целый пассажирский самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, под предлогом не подтвердившейся террористической угрозы.

Примечательно, что вскоре после задержания Протасевич стал декларировать противоположные политические взгляды и выражать поддержку президенту Александру Лукашенко. В свою очередь, родители Сапеги просили Лукашенко о помиловании, признавая, что девушка "оказалась не в том месте и не в том месте".