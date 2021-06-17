"Оказалась не в том месте и не с тем человеком": Отец Сапеги просит Лукашенко помиловать его дочь

Отец россиянки Софьи Сапеги, которую с огромным международным скандалом белорусские власти сняли с самолета и задержали вместе с ее другом, экс-главредом канала NEXTA Романом Протасевичем, записал видеообращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Мужчина просит правителя "как отец отца" помиловать девушку и уверяет, что до знакомства с бойфрендом та была другим человеком.

"Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем она была обычной девушкой. Во время протестов в Минске она была в Литве, и, если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, - это точно история любви, а не убеждений", - произносит на камеру Андрей Сапега.

Через губернатора Приморского края Олега Кожемяко отец узницы готов организовать личную встречу с Лукашенко, а до этого обещает, что впредь Софья Сапега никогда больше не будет участвовать в противоправных действиях, поскольку она "просто маленькая девочка, которая только начинает жить".

Напомним, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, белорусские власти силой посадили в Минске в конце мая под предлогом якобы заложенной на борту бомбы. Вскоре пару противников режима посадили в СИЗО, а Протасевич стал делать нехарактерные для себя заявления, хваля белорусского президента и раскаиваясь в организации массовых беспорядков, в которой обвиняют и его девушку. Отметим, что российские власти вызволения своей гражданки все это время не добивались и в процесс над ней не вмешивались.

фото: скриншот PrimaMedia