Россиянка Сапега отправлена в колонию в белорусском Гомеле

Осужденная белорусским судом россиянка Софья Сапега доставлена для отбывания наказания в женскую колонию № 4 города Гомеля, сообщил 7 июня "Интерфакс" со ссылкой на белорусский правозащитный центр "Весна".

В начале мая суд в Гродно приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы по делу о разжигании социальной вражды. Всего девушке вменяли семь статей, включая разглашение персональных данных белорусских силовиков. В Кремле комментировать приговор отказались. Месяцем позже белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ему "жалко девчонку" и допустил возможность выдачи ее на родину.

Сапега была задержана вместе со своим другом, экс-главредом медиапроекта NEXTA Романом Протасевичем 23 мая 2021 года после посадки в Белоруссии самолета, следовавшего рейсом из Афин в Вильнюс. Протасевич спустя время раскаялся в своих взглядах и стал поддерживать режим Лукашенко.