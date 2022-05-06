В Кремле отказались комментировать приговор россиянке Сапеге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал высказываться по поводу вынесенного белорусским судом приговора россиянке Софье Сапеге, передало 6 мая ТАСС.

"Нам крайне не нравится, когда кто-то комментирует решения нашего суда, мы не будем комментировать решение суда дружественной нам Белоруссии", — объяснил свой отказ представитель Кремля. При этом Песков пообещал "посредством наших дипломатов, по другим каналам" защищать интересы осужденной.

Также Песков не стал комментировать известия о том, что президент Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом за слова главы МИД Сергея Лаврова.

Сегодня суд в Гродно осудил Сапегу на шесть лет колонии общего режима по делу о разжигании вражды. Россиянка была задержана 23 мая 2021 года вместе с экс-главредом медиапроекта NEXTA Романом Протасевичем после посадки в Белоруссии пассажирского самолета под предлогом террористической угрозы.