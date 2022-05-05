Путин извинился перед израильским премьером за слова Лаврова

Президент Владимир Путин принес в ходе телефонного разговора свои извинения премьер-министру Израиля Нафтали Беннету за слова главы МИД Сергея Лаврова, сообщила "Лента.ру" со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

"Они [Путин и Беннет] также обсудили слова министра иностранных дел России Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения к еврейскому народу и к памяти о Холокосте", — говорится в сообщении канцелярии Беннета.

В начале мая Лавров заявил о том, что у Адольфа Гитлера якобы могли быть еврейские корни. Попутно он сослался на "мудрый еврейский народ", который якобы говорит, что "самые ярые антисемиты, как правило, евреи". После подобных заявлений последовал скандал с вызовом российского посла в МИД Израиля для дачи разъяснений.