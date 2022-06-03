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Новости 15:45

"Жалко девчонку": Лукашенко счел возможным передать Софью Сапегу в Россию

фото ЗакС политика "Жалко девчонку": Лукашенко счел возможным передать Софью Сапегу в Россию

Белорусский президент Александр Лукашенко высказался о судьбе оппозиционной активистки российского происхождения Софьи Сапеги, находящейся в местах заключения на территории его страны. 

"Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать... Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают", - приводит реплику Лукашенко информагентство Sputnik.

По мнению белорусского лидера, преследование Сапеги должно стать для нее "большой наукой".

Напомним, что задержание участницы протестов 2020 года, потребовавшее принудительной посадки самолета Афины-Вильнюс прошлой весной, породило международный скандал. Посадив самолет под предлогом террористической угрозы, белорусские силовики задержали находившихся в салоне политических противников Лукашенко - Сапегу и ее друга Романа Протасевича. Последний вскоре раскаялся и стал публично поддерживать сложившийся за последние десятилетия белорусский режим, а россиянку, обвиненную в том числе по экстремистским статьям, нынешней весной приговорили к шести годам колонии.


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