Россиянка Сапега обратилась к Лукашенко с просьбой о помиловании

Осужденная в Белоруссии гражданка России Софья Сапега обратилась к президенту страны Александру Лукашенко с прошением о помиловании, сообщило 27 июня BBC. Как пишет агентство со ссылкой на адвоката Антона Гашинского, заключенная еще 22 июня передала ходатайство администрации ИК-4 в Гомеле, где содержится.

В тексте обращения Сапега просит Лукашенко освободить ее либо же заменить наказание на более мягкое. "Я лишь хочу быть рядом со своей семьей... Я хочу свободно дышать", — цитирует текст ходатайства BBC. Также россиянка указывает, что признала вину и выполнила условия досудебной сделки со следствием — давала "полные, последовательные, правдивые и признательные показания" и способствовала раскрытию "ряда преступлений, совершенных иными лицами".

В начале мая суд в белорусском Гродно приговорил Сапегу к шести годам в колонии, посчитав ее виновной в разжигании вражды и сборе сведений о частной жизни госслужащих. В Кремле комментировать приговор отказались, спустя месяц Лукашенко объявил, что ему "жалко девчонку" и выразил готовность передать осужденную России. В середине июня российский МИД допустил возможность ее перевода в колонию на территории РФ.

Сапега была задержана вместе со своим другом Романом Протасевичем, экс-главредом NEXTA, 23 мая 2021 года после посадки в Белоруссии самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.