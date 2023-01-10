Осужденная в Белоруссии россиянка Сапега получила отказ в помиловании

Россиянке Софье Сапеге, осужденной в Белоруссии на шесть лет лишения свободы, пришел отказ в помиловании, сообщило 10 января ТАСС со ссылкой на ее отчима Сергея Дудича.

"Сегодня мы получили письмо от Софьи, в котором она сообщила, что 2-3 января ее уведомили об отказе в помиловании", — приводит информагентство слова Дудича. По словам последнего, родные Сапеги пока не знают, какие действия предпринимать в дальнейшем.

В свою очередь, адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский заявил РИА "Новости" о планах добиваться перевода заключенной для отбытия наказания в Россию.

Сапега была задержана вместе с экс-главредом NEXTA Романом Протасевичем после посадки в мае 2021 года самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Спустя немногим менее года суд в Гродно приговорил ее к шести годам лишения свободы, признав виновной по семи статьям, включая разглашение данных белорусских силовиков и возбуждение социальной вражды.

В начале июня белорусский глава Александр Лукашенко заявил, что ему "жалко девчонку", и допустил возможность передачи Сапеги в Россию. В конце июня россиянка обратилась с просьбой о помиловании, в сентябре адвокат Гашинский выражал надежду, что до конца 2022 года его подзащитная получит помилование.