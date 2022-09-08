Адвокат Сапеги допустил возможность ее помилования до конца года

Осужденная в Белоруссии российская гражданка Софья Сапега может быть помилована до конца текущего года, сообщил Sputnik адвокат Антон Гашинский 8 сентября. По его словам, россиянка получила положительное заключение по прошению и теперь может обратиться в комиссию по помилованию.

"В ИК, где она отбывает наказание, состоялось заседание комиссии, ей дали положительное заключение по ходатайству. Первый этап пройден, теперь можно подавать прошение в комиссию по помилованию", — рассказал Гашинский. Защитник уточнил, что комиссия собирается один раз в квартал и на ближайшее заседание Сапега уже не успеет, однако у нее есть шанс подать заявление до конца года.

"Мы рассчитываем, что до конца года ее помилуют", — выразил надежду адвокат. Он указал, что Сапега признала вину и раскаялась, заключила досудебное соглашение со следствием и компенсировала ущерб.

Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с экс-главредом NEXTA Романом Протасевичем после посадки в Белоруссии самолета, следовавшего рейсом из Афин в Вильнюс. В начале мая 2022 года суд приговорил россиянку к шести годам колонии по делу о разжигании вражды и сборе сведений о частной жизни госслужащих. Спустя месяц президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему "жалко девчонку" и выразил готовность передать ее в Россию. Позже Сапега обратилась к нему с просьбой о помиловании, а затем оплатила судебный штраф.