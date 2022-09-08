ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 18:54

Адвокат Сапеги допустил возможность ее помилования до конца года

фото ЗакС политика Адвокат Сапеги допустил возможность ее помилования до конца года

Осужденная в Белоруссии российская гражданка Софья Сапега может быть помилована до конца текущего года, сообщил Sputnik адвокат Антон Гашинский 8 сентября. По его словам, россиянка получила положительное заключение по прошению и теперь может обратиться в комиссию по помилованию.

"В ИК, где она отбывает наказание, состоялось заседание комиссии, ей дали положительное заключение по ходатайству. Первый этап пройден, теперь можно подавать прошение в комиссию по помилованию", — рассказал Гашинский. Защитник уточнил, что комиссия собирается один раз в квартал и на ближайшее заседание Сапега уже не успеет, однако у нее есть шанс подать заявление до конца года.

"Мы рассчитываем, что до конца года ее помилуют", — выразил надежду адвокат. Он указал, что Сапега признала вину и раскаялась, заключила досудебное соглашение со следствием и компенсировала ущерб.

Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с экс-главредом NEXTA Романом Протасевичем после посадки в Белоруссии самолета, следовавшего рейсом из Афин в Вильнюс. В начале мая 2022 года суд приговорил россиянку к шести годам колонии по делу о разжигании вражды и сборе сведений о частной жизни госслужащих. Спустя месяц президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему "жалко девчонку" и выразил готовность передать ее в Россию. Позже Сапега обратилась к нему с просьбой о помиловании, а затем оплатила судебный штраф.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама