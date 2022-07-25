Софья Сапега оплатила судебный штраф: исчезло последнее препятствие для ее помилования

Отец российской активистки Софьи Сапеги, отбывающей реальный срок в Белоруссии, заплатил за нее беспрецедентный судебный штраф в размере 175 тысяч белорусских рублей (примерно 68 тысяч долларов). Не имеющим аналогов в белорусском правосудии также оказался список пострадавших от действий Сапеги: суд счел таковыми более семидесяти человек, преимущественно это силовики. Как сообщает "Русская служба Би-би-си" со ссылкой на адвоката Антона Гашинского, после уплаты штрафа исчезли формальные юридические основания, мешавшие экстрадировать заключенную на родину или помиловать.

Напомним, что Сапега получила шесть лет колонии по целому набору статей, связанных с ее протестной активностью летом и осенью 2020 года, в разгар скандального переизбрания Александра Лукашенко на шестой срок. Резонансным оказалось ее задержание весной прошлого года: для этого белорусским силовикам под предлогом террористической угрозы понадобилось сажать целый пассажирский самолет, летевший из Афин в Вильнюс.

Месяц назад Сапега попросила Лукашенко о помиловании. Ранее он употребил по отношению к ее делу фразу "жалко девчонку" и допустил ее передачу в Россию.