Мишустин утвердил календарь выходных и праздничных дней в 2026 году

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году, сообщила пресс-служба кабмина 24 сентября. Новогодние праздники продлятся 12 дней, а на 23 февраля, 8 марта, майские праздники и на День России россияне будут отдыхать по три дня.

Длинные новогодние праздники получились за счёт переноса 3 и 4 января, которые выпали на субботу и воскресенье. В связи с этим правительство сделало нерабочей пятницу, 9 января. Также из-за этого россияне будут отдыхать 31 декабря.

Таким образом, кабмин распределил выходные и праздничные дни следующим образом:

с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней);

с 21 по 23 февраля (3 дня);

с 7 по 9 марта (3 дня);

с 1 по 3 мая (3 дня);

с 9 по 11 мая (3 дня);

с 12 по 14 июня (3 дня);

4 ноября.

Фото: пресс-служба правительства

Напомним, соответствующий календарь Минтруд разработал в начале июля. При этом о том, что россиян могут ожидать продолжительные новогодние выходные, сообщил в конце июня глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру