Петербургского подростка арестовали по подозрению в попытке теракта

Калининский районный суд Петербурга отправил под стражу несовершеннолетнего Даниила, обвиняемого в покушении на совершение теракта (ч. 3 ст. 30 — пп. а, в ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщила объединённая пресс-служба судов города 25 сентября. Он пробудет в СИЗО как минимум до 23 ноября.

По версии следствия, не согласный с политикой РФ несовершеннолетний вместе с неустановленным лицом по имени Пётр якобы договорились поджечь локомотив на железнодорожной станции Кушелевка. Вечером 23 сентября подросток будто бы попытался совершить поджог локомотива, однако мог быть пойман на месте машинистом и помощником машиниста.

Несовершеннолетний был задержан 24 сентября, в тот же день ему предъявили обвинение. Защита просила передать его под присмотр законного представителя, однако суд отправил его под стражу.

Напомним, ранее суд отправил в СИЗО трёх подозреваемых в попытке подрыва автомобиля главы предприятия оборонно-промышленного комплекса. Им вменили приготовление к теракту (ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконный оборот взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). При этом следствие намерено дополнительно квалифицировать действия подозреваемых как участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), а также госизмену (ст. 275 УК РФ).

