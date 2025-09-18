Суд отправил в СИЗО подозреваемых в попытке подрыва автомобиля

Калининский районный суд Петербурга отправил под стражу Федора Краснова, Любовь Осипову и Елену Шутову, подозреваемых приготовлении к теракту (ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), сообщила объединённая пресс-служба судов города 18 сентября. Им вменяют попытку подрыву автомобиля.

По версии следствия, в августе 2025 года неустановленный представитель спецслужб Украины якобы вовлёк Осипову, Шутову, Краснова и ряд других лиц в преступную группу, созданную ради совершения теракта. Тогда же неизвестный куратор мог передать лицу, действующему в рамках оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), элементы самодельного взрывного устройства (СВУ), которое также в рамках ОРМ было заменено на муляж.

Не позднее 9 сентября этот муляж мог быть передан Осиповой и Шутовой через курьера "Яндекс Доставки", который они якобы хранили у себя. 10 сентября подозреваемые будто бы привезли муляж на Волковское кладбище, где спрятали его в тайнике, о чём отчитались куратору. Позднее в тот же день Краснов мог изъять его из тайника, а затем перевезти его в парк "Сосновка" согласно инструкции куратора. Там молодой человек якобы установил муляж СВУ под автомобиль, припаркованный у дома на Учительской улице, для его последующего подрыва. В этот момент Осипова и Шутова могли наблюдать за автомобилем для обеспечения дистанционного взрыва куратором.

Сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленобласти задержали всех троих 11 сентября. Обвинение им не предъявлялось. Шутова и Осипова против ареста возражали, Краснов оставил вопрос меры пресечения на усмотрение суда. В результате троих подозреваемых отправили в СИЗО как минимум до 10 ноября.

Напомним, о задержании подозреваемых пресс-служба ФСБ сообщила 18 сентября. В публикации отмечалось, что автомобиль, который они якобы намеревались подорвать, принадлежит главе предприятия оборонно-промышленного комплекса. Помимо уже возбуждённых дел, следствие намерено дополнительно квалифицировать действия подозреваемых как участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), а также госизмену (ст. 275 УК РФ). Совокупно им может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Фото: ЗАКС.Ру