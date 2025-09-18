ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 18 сентября 2025, 11:37

Суд приговорил охранника Глушкина к колонии по делу о фейках про армию

фото ЗакС политика Суд приговорил охранника Глушкина к колонии по делу о фейках про армию

Невский районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы школьного охранника Александра Глушкина по делу о распространении фейков о Вооруженных силах по мотивам ненависти или вражды (п. д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщила 18 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Также суд запретил фигуранту публиковать посты в интернете в течение трех лет.

Суд установил, что в апреле 2022 года Глушкин опубликовал во "ВКонтакте" пост на тему СВО. В содержании поста усмотрели не соответствующую действительности информацию о Вооруженных силах, размещенную под видом достоверной.

Глушкин частично признал вину, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Как сообщалось ранее, внимание на публикацию Глушкина обратила директор школы, в которой тот работал. В своих показаниях на предварительном следствии она говорила о том, что охранник высказывался об СВО. В суде же директор заявила обратное, сообщил портал MR7.

Андрей Казарлыга


