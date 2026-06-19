В Петербурге начали использовать ИИ в судопроизводстве

Работники судов общей юрисдикции в Петербурге начали применять технологию искусственного интеллекта UNICA-AI, сообщил 19 июня "Деловой Петербург". С помощью ИИ сотрудники расшифровывают аудиозаписи для составления протоколов. Также искусственный интеллект умеет анализировать обращения об условно-досрочном освобождении, создавать проекты простейших процессуальных документов и проверять исследования доказательств по делу.

"Аудио распознает моментально. И если накидан "скелет" протокола, то значительно сокращается время на его подготовку — например, вместо часа расшифровки работа займет 15–20 минут," - сказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в разговоре с изданием.

Эксперты, с которыми общались журналисты, отметили, что ИИ повысит точность изложения информации в судебных протоколах. Кроме того, технологии помогут разгрузить аппарат суда и ускорить сроки судопроизводства. При этом важно контролировать точность расшифровки аудио- и видеоматериалов, подчеркнули эксперты.

Северная столица вошла в десятку регионов, где с 6 мая внедряют технологии искусственного интеллекта UNICA-AI для нужд судебной системы. Разработчиком программы выступило ООО "Хоппер ИТ". Компанию зарегистрировали в Московской области в 2008 году. Организация занимается разработкой и внедрением корпоративных информационных систем.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру