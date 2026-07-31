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Новости 31 июля 2026, 18:21

Суд отправил замначальника ИВС под домашний арест за распространение телефонов

фото ЗакС политика Суд отправил замначальника ИВС под домашний арест за распространение телефонов

Петродворцовый районный суд отправил под домашний арест бывшего заместителя начальника изолятора временного содержания ОМВД по Ломоносовскому району Ленобласти Максима Александрова, сообщила 31 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Александрова обвиняют по статье о превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он распространял телефоны в изоляторе. Он пробудет под домашним арестом как минимум до 29 сентября.

По данным следователей, не позднее 19 марта 2026 года Александров пронес в служебный транспорт ИВС и на территорию изолятора запрещенные предметы, в том числе телефоны. Следствие полагает, что в дальнейшем их планировали доставить в СИЗО Петербурга и Ленобласти.

Александрова задержали 20 июля. По данным пресс-службы судов, обвиняемый частично признал вину. Во время заседания он просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Неделей ранее суд назначил запрет определенных действий главе отдела ГИБДД в Петергофе из-за превышения должностных полномочий с применением насилия. Он обвиняется в побоях мужчины, который пытался обжаловать постановление по делу об административном правонарушении. 

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру


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