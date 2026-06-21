В Петербурге мужчину арестовали за поджог рельсового автобуса

Калининский районный суд Петербурга арестовал до 19 августа 2026 года Алексея Козлова, обвиняемого в совершении террористического акта (ст. 205 УК), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Фигуранта задержали в субботу, 20 июня. Вину Козлов признал, против меры пресечения не возражал.

По данным следователей, вечером 19 июня Козлов вместе с неустановленными лицами поджег рельсовый автобус на территории депо приписного парка Санкт-Петербург - Балтийский. В пресс-службе судов не уточнили, пострадал ли кто-то в результате происшествия. По статье о террористическом акте грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Это не первый случай поджога объектов транспортной инфраструктуры в городе. Несколькими днями ранее суд арестовал на 2 месяца обвиняемого в поджоге релейного шкафа рядом со станцией Шувалово на Октябрьской железной дороге. Также в июне назначили домашний арест подростку, подозреваемому в поджоге релейного шкафа и светофора на станции ОЖД.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру